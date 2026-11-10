Biglietti in vendita a partire da 1 euro per Inter-Genoa, match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Questa la decisione della società nerazzurra, che riserverà un prezzo speciale per i tifosi U18 in tutti i settori dello stadio. Un'iniziativa pensata per avvicinare ulteriormente i tifosi giovani alla squadra di Cristian Chivu e favorire una partecipazione ampia sugli spalti in occasione della sfida contro la squadra di Daniele De Rossi.

Sezione: News / Data: Mar 10 novembre 2026 alle 21:32 / Fonte: Gianlucadimarzio.com
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.