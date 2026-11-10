L'ex centrocampista Gianpiero Marini domenica scorsa ha osservato dagli spalti di San Siro la sfida tra Inter e Como, tornando a incrociare due realtà che hanno segnato la sua carriera, prima da calciatore nerazzurro e poi da allenatore dei lariani. Intervistato da La Provincia, ha analizzato la sconfitta della squadra di Cesc Fabregas, riconoscendo la superiorità degli uomini di Cristian Chivu. "Il Como si è trovato davanti una formazione travolgente. L'Inter è probabilmente la più forte del campionato e, quando riesce a esprimersi al massimo delle proprie possibilità, diventa complicato tenerle testa". Secondo Marini, quella vista contro i lariani è stata la vera Inter, a differenza di quanto accaduto nel derby. A indirizzare la partita sono state soprattutto la maggiore fisicità dei nerazzurri e le intuizioni tattiche di Chivu. In particolare, Marini ha apprezzato la scelta di spostare Bastoni al centro della difesa, con Carlos Augusto nel ruolo di braccetto: "In quella zona del campo i due riescono a garantire una solidità straordinaria". Una soluzione che ha permesso all'Inter di chiudere gli spazi e impedire al Como di trasformare il proprio possesso palla in occasioni pericolose.

Fabregas promosso

L'ex allenatore lariano ha sottolineato anche la differenza di profondità tra le due rose, con Fabregas costretto a fare i conti con diversi problemi fisici. Nonostante il KO di San Siro, Marini ha comunque promosso il lavoro dello spagnolo: "Mi piace il suo modo di giocare e devo fare i complimenti a Fabregas per il lavoro che sta portando avanti". La sconfitta, a suo giudizio, non ridimensiona le ambizioni del Como, che può ancora puntare a un piazzamento in Champions League: "Penso che possa arrivare ancora tra le prime cinque e conquistare un posto in Champions. La vedo in una posizione compresa tra il terzo e il quinto posto".

Come Barella

In chiusura, Marini ha ripercorso alcuni aspetti della propria carriera, ricordando di essere stato soprattutto un centrocampista tattico, incaricato di spezzare le ripartenze avversarie senza necessariamente ricorrere al fallo. E, guardando al calcio di oggi, ha individuato in Nicolò Barella il giocatore che più gli ricorda il proprio modo di interpretare il ruolo.