Ange-Yoan Bonny non è partito per rispondere alla convocazione in nazionale. La notizia è arrivata ieri ed è confermata oggi dalla Gazzetta dello Sport, che regala qualche dettaglio in più sulle condizioni del calciatore.

"Il numero 14 interista ha accusato un problema al flessore durante la sfida al Como, in cui è subentrato al 72' prendendo il posto di Esposito - si legge -. Bonny si è infortunato nell'ultimissima azione della partita, quando ha provato a cercare gloria personale e il terzo gol nerazzurro. Oggi si sottoporrà agli accertamenti medici del caso e si capiranno i tempi di recupero. Decisione congiunta quella di non lasciarlo partire tra l'Inter e la Federazione ivoriana".