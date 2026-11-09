"Sono molto tranquillo, amo i miei compagni di squadra e faccio il mio lavoro. Indosso questa maglia da 5 anni, tutti insieme abbiamo vinto tanto e si vedrà. Non c’è da fare tanto casino, state tutti tranquilli". Ieri sera, dopo la vittoria per 2-0 contro il Como, Hakan Calhanoglu si è espresso così ai microfoni di DAZN in merito all'ormai atavica discussione sul rinnovo del caontratto, che scadrà il prossimo 30 giugno 2027. Le discussioni vanno avanti da tempo, ma ancora non c'è una quadra perché la dirigenza sta facendo le sue valutazioni. Nessuno in casa Inter, in primis Cristian Chivu, vorrebbe rinunciare al centrocampista turco, ma il club deve capire se nel rapporto qualità/prezzo convenga arrivare a determinati compromessi. Come appurato da FcInterNews.it, Calhanoglu mette la permanenza a Milano in cima ai suoi desiderata, pur avendo sul tavolo quattro proposte nel caso si liberasse a parametro zero. La sua richiesta è chiara: biennale alle stesse cifre attuali, per raggiungere con i bonus (facili) i 6,5 milioni a stagione. Cifre importanti dal punto di vista della proprietà, che non è propriamente favorevole ai rinnovi di calciatori ultratrentenni e serviranno evidentemente nuovi incontri per trovare un'intesa che accontenti tutte le parti.

Questione Dimarco

Meno urgente di Calhanoglu, sul tavolo di Dario Baccin c'è anche il faldone che riguarda il profilo di Federico Dimarco. La società ha fatto scattare l'opzione automatica di rinnovo fino al 2028, guadagnando tempo nelle trattative. L'esterno non pensa minimamente di cambiare squadra, è troppo legato all'ambiente ma dopo la scorsa stagione si aspetta un prolungamento almeno fino al 2029 se non fino al 2030 con significativo ritocco verso l'alto dello stipendio. Ad oggi comunque, secondo quanto appurato da FcInterNews.it, non ci sono altre offerte per il laterale milanese, che dopo un avvio di stagione un po' sotto tono sta tornando in condizione e adesso vestirà nuovamente la maglia azzurra.