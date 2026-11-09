Insieme a David Sassarini, è Benedetta Glionna, reduce dal gol segnato nel derby, la giocatrice dell'Inter chiamata a presentare la sfida di Women's Champions League contro il Manchester City: "Siamo tutte entusiaste e contente di poter giocare questo tipo di partite, con squadre come il Manchester City: siamo pronte. Continuare ad avere coraggio sarà fondamentale, provare a continuare a proporre il nostro gioco e le nostre idee, cercare di fare la nostra partita contro una squadra forte e organizzata. Le prime tre partite ci hanno fatto fare esperienza, abbiamo cercato di riguardare i nostri errori e di lavorarci, continueremo su questa strada. Sarà importante cercare di sfruttare ogni minima occasione: sono gare fatte di episodi, proveremo a giocarcela cercando di proporre il nostro gioco".

Glionna sottolinea inoltre: "La Champions ci sta formando sempre di più e ci fa crescere come gruppo e squadra: da ognuna di queste partite cerchiamo di prendere il positivo e anche gli errori, per crescere sempre di più. Sono settimane toste, piene di partite importanti: come sempre tutte le giocatrici sono fondamentali e importanti per il gruppo".

Sezione: Inter Femminile / Data: Lun 09 novembre 2026 alle 15:45
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.