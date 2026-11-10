L'Inter vista nelle ultime due partite è quella sulla quale bisogna edificare il resto della stagione, dopo un avvio con qualche titubanza, soprattutto sotto l'aspetto delle prestazioni. Un cambio di marcia che è avvenuto soprattutto in termini di approccio, ma non solo.

Secondo il Corriere dello Sport, "il cambiamento ha toccato anche l’aspetto tattico. Nel senso che ci sono visti anche una serie di aggiustamenti, che hanno permesso all’Inter di essere più equilibrata e compatta. Non a caso, sia con il Feyenoord sia con il Como, la porta di Martinez è rimasta inviolata. Ma sarebbe riduttivo parlare di semplice abbassamento del baricentro. Contro i lariani, infatti, nel primo quarto d’ora la linea del pressing è stata altissima. Semmai c’è stata una maggiore gestione dei momenti, e, soprattutto, tutti i giocatori si sono mossi in sincronia, da squadra, sia al momento di aggredire sia di ripiegare. E da qui che Chivu vuole ripartire anche dopo la sosta".