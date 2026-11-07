David Sassarini, tecnico dell'Inter Women, ha parlato così dopo la vittoria delle nerazzurre nel derby: "La squadra è cresciuta nell'arco della gara e alla fine ha meritato di vincere, possiamo migliorare nella gestione di determinati momenti della partita. Questa gara rispecchia la storia delle nostre gare: nei primi 25' le avversarie avevano grande energia e c'erano pochi spazi, poi se si ha la pazienza di farle correre facendo girare il pallone allora questi spazi si creano. Abbiamo continuità di prestazione che alla lunga nel corso della partita paga. Vincere il derby è speciale, ma dobbiamo tornare subito in campo e iniziare a pensare al Manchester City. Ancora è presto per tirare conclusioni su come sarà la stagione, tante squadre possono rientrare e sbagliando anche solo un paio di partite si può tornare indietro. Noi dobbiamo stare concentrate per mantenere la nostra classifica. Juventus? Sarà una partita difficile, all'interno di una serie di partite complicate, dovremo fare del nostro meglio. Giocare tutte queste partite importanti è bello e gratificante per tutti. ”