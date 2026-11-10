La Coppa Italia potrebbe cambiare volto a partire dalla stagione 2027-2030. L’assemblea della Lega Calcio Serie A, riunita a Torino nell’ambito del Social Football Summit, ha approvato all’unanimità il bando per la vendita dei diritti televisivi della competizione, attualmente trasmessa da Mediaset.

Tra le principali novità previste c’è la possibilità di introdurre un format in stile FA Cup inglese, con l’ingresso di 32 squadre di Serie C, che partirebbero dal primo turno eliminatorio. Questa formula si affiancherebbe a quella attuale, che prevede la partecipazione di 20 formazioni di Serie A, 20 di Serie B e quattro di Serie C.

Restano ancora da chiarire alcuni aspetti, tra cui l'eventuale introduzione di wild card per le seconde squadre Under 23 e la possibilità di disputare le partite in casa della formazione meno blasonata.

La decisione definitiva sul nuovo format dipenderà dalle offerte delle emittenti televisive e dal successivo via libera del Consiglio Federale, o dell'attuale Commissario.

Sezione: News / Data: Mar 10 novembre 2026 alle 15:55
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.