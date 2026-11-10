L'avventura di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Al Hilal potrebbe concludersi al termine della stagione, secondo quanto riportato da Nicolò Schira. Il tecnico piacentino, che ha un contratto in scadenza nel giugno 2027, sembra destinato a non rinnovare il proprio contratto, con un possibile ritorno nel calcio europeo all'orizzonte. Dopo aver lasciato l'Inter nell'estate 2025, al termine di quattro stagioni e della finale di Champions League persa contro il Paris Saint-Germain, Inzaghi aveva accettato una nuova sfida, firmando un accordo biennale da 26 milioni a stagione con il club di Riad.

Impatto

L'impatto con il calcio saudita è stato subito importante. Il primo grande appuntamento è stato il Mondiale per Club 2025, nel quale l'Al Hilal ha sorpreso tutti eliminando il Manchester City di Pep Guardiola agli ottavi di finale, con uno spettacolare 4-3 dopo i tempi supplementari. Un risultato storico, preceduto dal pareggio per 1-1 contro il Real Madrid nella fase a gironi. Il percorso si è poi interrotto ai quarti contro il Fluminense.

Bilancio

La prima stagione si è conclusa con un bilancio fatto di soddisfazioni e rimpianti. Inzaghi non è riuscito a conquistare il campionato, chiuso al secondo posto alle spalle dell'Al Nassr (senza alcuna sconfitta), ma ha comunque arricchito la propria bacheca con la King's Cup. Il successo per 2-1 in rimonta contro l'Al-Kholood, nella finale del maggio 2026, ha rappresentato il primo trofeo della sua esperienza saudita e il decimo della carriera da allenatore. Nella seconda annata la squadra ha risposto con risultati convincenti e Inzaghi ha ricevuto anche un riconoscimento individuale, venendo premiato come miglior allenatore della Saudi Pro League per il mese di ottobre 2026. Un premio arrivato dopo quattro vittorie consecutive e il raggiungimento delle 51 vittorie complessive alla guida del club.

Adesso, però, l'attenzione è rivolta anche al futuro. L'agente Federico Pastorello ha sempre detto che ogni decisione verrà presa più avanti, ma già oggi Inzaghi starebbe valutando concretamente un nuovo cambio di vita e professionale.