Giornata da tregenda sul fronte infortuni per le Nazionali ma soprattutto per l'Inter: Aleksandar Stanković, a causa di un problema fisico, ha dovuto lasciare il ritiro della nazionale serba a Stara Pazova e non sarà disponibile per le prossime partite di Nations League contro Germania e Grecia. Lo riporta la Federcalcio della Serbia. Il centrocampista dell'Inter ha accusato lunedì, durante l'allenamento, un dolore nella zona dell'inguine destro. Lo staff medico della nostra nazionale maggiore ha effettuato un esame clinico e ulteriori accertamenti diagnostici, al termine dei quali oggi è stata riscontrata una lesione al muscolo adduttore della coscia destra.

Di comune accordo con lo staff tecnico della nazionale e il club, si è deciso che Stanković faccia ritorno all'Inter per proseguire il percorso di recupero. Al termine del comunicato, un augurio di un rapido recupero e di un immediato rientro in campo.