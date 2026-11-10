La Serie A ha scoperto il piacere del gol. Una valanga in più rispetto alla passata stagione, come evidenzia La Gazzetta dello Sport. "Ne arrivano a cascata: 98 in più della scorsa stagione, all'undicesima giornata. Finora sono entrati nei tabellini 342 gol, con una media di 3,11 a partita. È il secondo dato più alto nelle ultime 10 stagioni", evidenzia la rosea.

A influenzare la situazione sono anche le nuove regole. "Tutto scorre con più velocità - si legge -, aumentando anche la stanchezza delle difese meno attrezzate e più fisiche. Inoltre una mentalità coraggiosa, più aperta a colpire che non a preservare, premia alcune squadre di alta classifica. Al secondo anno con Gian Piero Gasperini, la Roma è passata da 12 (1) a 31 reti, migliore di tutte in Serie A. Se l'Inter è costante nei suoi ritmi (due bersagli in più, anche se ha perso la prima piazza come gol firmati), la Lazio capolista ha un incremento, 12 in più, e il Frosinone neopromosso non è salito per stendere le barricate ma è sesto in classifica e quarto in quella delle reti all'attivo con 24".