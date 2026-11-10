Riccardo Stefanelli, membro del CdA del Milan, è tra i premiati ad Anghiari per 'La Clessidra'. A margine dell'evento, Stefanelli ha parlato ai microfoni di Tutto Mercato Web toccando anche il tema Generali Stadium: "Progetto presentato da qualche settimana, era tra gli obiettivi dietro all'acquisto della società di Gerry Cardinale. È stato fatto assieme all'Inter, per portare un progetto ancora più grande, che dovrebbe essere realizzato per il 2031, in tempo per gli Europei. Speriamo, è ciò che meritano Milano e l'Italia".

Il calcio italiano è poco appetibile?

"Si sta facendo un grandissimo lavoro tra FIGC e Lega Serie A, ci sono i presupposti perché anche il mercato lo riconosco. Oltre i conflitti e i dibattiti, non vedo errori di strategia. Il nostro calcio sta bene, è piacevole da vedere".