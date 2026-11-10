Marcus Thuram protagonista in campo e anche oltre il campo. Il francese è al centro di un focus speciale della puntata del format di DAZN 'BordoCam' dedicata a Inter-Como, dove si pone risalto all'umore costantemente alto del giocatore. Per il quale ogni occasione è buona per farsi una risata: negli spogliatoi oppure mentre palleggia durante il riscaldamento davanti a una faccia strana di Stefano Rapetti. Quando arriva il gol del 2-0, Tikus si siede sui tabelloni pubblicitari un po' come fece una volta Samuel Eto'o, mentre Yann Bisseck si esalta per il compagno di squadra.

Nel finale, Thuram si concede uno sguardo di sfida nei confronti di Marc-Oliver Kempf dopo che il tedesco è finito per terra abboccando ad una sua finta. Dopo essere uscito dal campo, infine, saluta un raccattapalle davanti alla panchina e celebra la vittoria con un hand-shake con Aleksandar Stankovic.