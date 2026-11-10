L'addio all'Inter, che si è consumato ufficialmente il 2 settembre scorso, non ha impedito a Piero Ausilio di allestire una rosa molto competitiva durante lo scorso mercato. Lo ha detto lo stesso ex diesse nerazzurro, durante il suo intervento al 'Social Football Summit' di Torino. "Non parlerei di rimpianto, qualche opportunità c'è sempre stata e non è mancata nemmeno quest'anno. lo però ho sempre dato la priorità all'Inter: quando mi avvicinavo alla scadenza del contratto, a un anno dalla scadenza, e quando ho capito che non c'era la possibilità di pianificare, ho pensato solo a fare una squadra forte, la più forte degli ultimi anni. È la più completa. Ma non vuol dire che avrà la certezza di vincere".

Dopo aver parlato di ciò che è stato, Ausilio ha espresso i suoi desideri per il futuro nel mondo del calcio: "lo in questo momento non ho parlato con nessuno, poi ci sono le voci. Il desiderio che ho è di misurarmi in un campionato diverso, nuovo, e la Premier League è un progetto affascinante. Non vuol dire che ci andrò domani, ma mi interessa e sarei intenzionato a prenderla seriamente in considerazione se arrivasse l'opportunità".