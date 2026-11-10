"Come italiano dobbiamo essere orgogliosi che investitori esteri decidano di investire nel nostro prodotto. Oggi in Serie A abbiamo undici proprietà straniere, a tendere saranno tredici, sono 11-13 grandi investitori stranieri. Questo ha portato a una governance molto più professionale". Lo ha detto il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli in occasione del Social Football Summit in corso all'Allianz Stadium di Torino. "Il calcio italiano in questo momento è in una buona posizione, abbiamo fatto dei grandissimi progressi, la Lega oggi è diventata una vera e propria media company, sulle presenze negli stadi abbiamo raggiunto risultati eccezionali che avevamo negli anni '90 quando però tutti i grandi giocatori giocavano qui - ha proseguito - E' un prodotto che sta migliorando sia televisiva mente che allo stadio".

Il numero uno di Via Rosellini ha anche parlato della situazione stadi in prospettiva EURO2032: "Non solo i 5 stadi scelti, ci auguriamo che tutte le squadre possano avere nuovi stadi performanti. Il più performante come ricavi è San Siro, soprattutto lato Inter, che fa 80 milioni di euro. Ma se lo paragoni con il Bernabeu, c’è un gap impossibile da colmare. La competitività è anche in funzione dei ricavi: averne 200 in più da ricavi di stadio vuol dire poter comprare di più. Poca hospitality al Meazza? È stato concepito 100 anni fa… Tutti siamo appassionati di San Siro, rimane la nostalgia ed è anche uno stadio iconico. Ma, fatto 100 anni fa, non può essere adeguato ai bisogni di oggi. Anche fare la pipì negli stadi italiani non è così semplice, per fortuna che non siamo bevitori di birra come gli inglesi o i tedeschi", chiosa con una battuta.