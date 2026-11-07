Al termine del derby vinto contro le rivali del Milan Women, la calciatrice nerazzurra Haley Bugeja si è presentata ai microfoni della RAI per commentare la vittoria per 0-3 contro le rossonere. La maltese ha messo a segno due reti: "Va benissimo così: abbiamo fatto un'ottima prestazione. Tre gol e clean sheet, dobbiamo continuare su questa strada. Il derby è sempre il derby, volevamo vincere oggi. La stagione è lunga: guardiamo avanti partita dopo partita e speriamo bene. Ci aspetta un periodo impegnativo, ma per me è un sogno giocare così spesso e contro squadre così forti, non mi posso assolutamente lamentare. La Juventus? Ci aspetta una partita dura, è una squadra forte, ma allo stesso tempo abbiamo tutto per andare lì e vincere, preparandoci bene. Ma pensiamo prima alla partita che avremo nel mezzo della settimana".