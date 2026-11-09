Dopo l'ottimo successo nel derby contro il Milan, l'Inter Women si appresta ad affrontare a Monza le campionesse d'Inghilterra del Manchester City nella quarta giornata della Women's Champions League. Gara che il tecnico nerazzurro David Sassarini presenta così nella conferenza della vigilia: "La squadra dovrà avere la voglia di fare la partita: giochiamo contro le campionesse d'Inghilterra, hanno grandissime qualità ma anche noi abbiamo le possibilità di fare bene. Giochiamo in casa e questi 3 punti sono un obiettivo importante, perché ci darebbero quasi sicuramente la certezza del passaggio del turno, anche se non aritmeticamente. Più che il coraggio servirà avere leggerezza quando avremo la palla e voglia di divertirsi, perché siamo brave. Ogni partita a questo livello dà consapevolezza: vogliamo mettere qualcosa in più in questa gara per avere ancora più fiducia nelle partite successive".
Siamo già al rush finale per l'accesso ai playoff e Sassarini sottolinea: "Sarà importante pensare che ci sono 3 punti in palio e a noi ne basterebbero 3 per andare al playoff. Noi stiamo facendo un percorso importante, per il quale non vogliamo cambiare atteggiamento contro nessun avversario: è arrivato anche il momento di capire che in alcuni momenti della gara bisogna saper gestire il gioco in maniera diversa. I clean sheet? Se teniamo la palla per tanti minuti difendiamo di meno: è una conseguenza, dovremo essere brave a mantenere il controllo della palla per riuscire a gestire la partita”
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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