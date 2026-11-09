Roma, Inter e Fiorentina dominano la Top 11 della sesta giornata della Serie A Women Athora. Tre presenze per le giallorosse (Ottey, Oliviero e Giugliano), ma tre anche per le nerazzurre che si presentano con Masa Tomasevic e le due marcatrici nel derby contro il Milan Benedetta Glionna e Haley Bugeja, e per le viola (Fiskerstrand, Bredgaard e Hurtig). Completano la formazione della settimana Cecilia Salvai (Juventus), a segno contro il Sassuolo, e Gaia Distefano, che ha regalato al Parma i tre punti contro il Como Women.

Nel dettaglio, Glionna, oltre ad aver segnato un gol nel 3-0 dell’Inter contro il Milan, ha partecipato a sette tiri nel turno di campionato appena finito (quattro conclusioni e tre occasioni create), record tra le attaccanti condiviso con Sarriegi e Camacho; la centrocampista montenegrina ha registrato il record di contrasti vinti (cinque) e di tocchi in area avversaria (cinque) e ha vinto il maggior numero di duelli tra le 'colleghe' di ruolo; la maltese, infine, è stata l’unica nerazzurra ad aver centrato più di una volta lo specchio della porta in questa giornata di campionato