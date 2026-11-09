Dopo la bella e meritatissima vittoria di ieri contro il Como, che ha fatto seguito a quella di Rotterdam di martedì scorso, Cristian Chivu ha concesso due giorni di riposo ai propri giocatori, o almeno a quelli che non hanno risposto alle convocazioni delle rispettive Nazionali. Come verificato da FcInterNews.it, i cancelli del centro sportivo di Appiano Gentile riapriranno dunque mercoledì, quando il gruppo tornerà ad allenarsi in vista della partita alla New Balance Arena contro l'Atalanta, in agenda il 22 novembre.

Recuperati per la partita di ieri John Stones e Curtis Jones, nei prossimi giorni anche Lautaro Martinez e Luis Henrique si rimetteranno in sesto per tornare a disposizione.