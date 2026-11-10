Ange-Yoan Bonny non sarà a disposizione di Cristian Chivu per le prossime 3-4 settimane. Queste le tempistiche che, secondo Sky Sport, lo staff medico dell'Inter ha fissato per il recupero dell'attaccante ivoriano, vittima di un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra accusato nel finale di Inter-Como.

Con in mezzo la sosta del campionato, l'ex giocatore del Parma potrebbe tornare per l'inizio di dicembre, saltando, dunque, con ogni probabilità, quattro gare: Atalanta (22 novembre), Stoccarda (25 novembre) e i due appuntamenti con il Genoa, tra Coppa Italia e campionato (28 novembre e 1° dicembre).

Chivu, che nel frattempo riavrà a disposizione Lautaro Martinez, potrà contare solo su tre attaccanti per almeno quattro dei prossimi impegni in calendario.