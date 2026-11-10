Nel corso del suo intervento dal palco del Social Football Summit, Piero Ausilio, ex direttore sportivo dell'Inter, è tornato anche sulla scelta di Cristian Chivu come allenatore, arrivata dopo l'inseguimento a Cesc Fabregas: "Cristian sapeva che era l’allenatore che volevamo e sapeva anche che c’era questo incontro. È poco mediatico, ma io ero a Londra per un altro motivo, per un giocatore". 

E allora perché ha incontrato Fabregas?

"Quando inizia la sua avventura al Como in Primavera, una delle prime cose che chiede è di venire a visitare Appiano Gentile, conoscere Simone Inzaghi e i dirigenti, per capire i segreti del successo dell’Inter. Da lì è nato un rapporto, che poi anche negli anni di Inzaghi è continuato con pranzi o caffè. L’ho sempre trovato una persona molto curiosa, a Londra non è successo niente di diverso: Chivu sapeva di essere stato scelto come allenatore”.

Sezione: Focus / Data: Mar 10 novembre 2026 alle 18:40 / Fonte: TMW
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.