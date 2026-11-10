Nicolò Zaniolo ha lasciato il ritiro della nazionale italiana di Coverciano per motivi personali. Il centrocampista dell'Udinese non prenderà parte agli impegni degli azzurri in Nations League contro Francia e e Belgio, in programma rispettivamente il 12 e 15 novembre. 

Sezione: News / Data: Mar 10 novembre 2026 alle 13:24
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.