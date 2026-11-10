Petar Sucic è il primo giocatore della Nazionale croata a parlare in conferenza stampa prima degli impegni dei Vatreni contro Inghilterra e Cechia. Per il centrocampista dell'Inter c'è un motivo in più nel trovare la rivincita dopo la pessima figura nella gara di andata contro la formazione di Harry Kane capace di imporsi con un umiliante 7-0 a Fiume: "I miei compagni inglesi all'Inter mi hanno preso in giro al mio ritorno, proprio come io prenderei in giro loro. È normale. Siamo pieni di volontà e voglia di dimostrare il nostro valore, di dimostrare di essere all'altezza, come abbiamo fatto tre giorni dopo contro la Spagna. Certo, sono un'ottima squadra, ma ci prepareremo bene e avremo la nostra occasione in quella partita".

Sucic esprime poi soddisfazione per il suo momento all'Inter: "Sono soddisfatto, questo mese è stato pieno di partite, una ogni tre giorni. Ne ho giocate molte da titolare, ho disputato tre partite intere e ho segnato un gol. Abbiamo vinto molte partite, siamo in testa al campionato e in Champions League abbiamo ottenuto due vittorie, quindi per ora tutto procede secondo i piani. Come mai questa crescita? Non lo so, è una domanda difficile per me, perché come mi piace sempre dire, cerco di migliorare in tutto ogni giorno. Analizzo le mie partite, guardo i dettagli, dove posso migliorare, dove posso essere più specifico. Lavoro molto su me stesso e quando non ho allenamenti e partite, faccio molte analisi. Posso dire di essere sempre stato dedito al calcio, che è una mia virtù, il duro lavoro... Forse sto gestendo meglio tutto, la pressione e l'importanza delle partite, tutto ciò che il club e la nazionale comportano, e sto migliorando giorno dopo giorno".

Come avrebbe reagito se qualcuno gli avesse detto a 16 anni che un giorno avrebbe giocato nell'Inter e sarebbe stato un titolare fisso della nazionale croata? "Ah, non lo so... Ho sempre creduto in me stesso, di potercela fare, ed è sempre stato il mio obiettivo. Ma ovviamente sarebbe stato incredibile all'epoca, perché vedi tutto solo in televisione, sei da qualche parte lontano e nessuno ti conosce. Certo, quel piccolo Pero sarebbe molto orgoglioso di me adesso."