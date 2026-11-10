Gianluca Rocchi, ex designatore di Serie A e B e oggi opinionista di DAZN, è intervenuto al Social Football Summit all'Allianz Stadium di Torino, tornando sui mesi difficili legati all'inchiesta della Procura di Milano e sulla sua nuova esperienza televisiva. Dopo le dimissioni dall'AIA, Rocchi ha ammesso di faticare a considerarsi un ex arbitro: "Credo che rimarrò arbitro a vita al di là della tessera o meno". Sulla nuova avventura a DAZN ha invece ringraziato "chi mi ha dato fiducia in un momento di difficoltà per me", spiegando di aver scelto di mettersi in gioco in un ruolo diverso.

Ferita aperta

L'ex designatore ha respinto le accuse di malafede e le critiche sulla trasparenza del suo operato: "Non mi imputo di aver fatto le cose in malafede, il mio obiettivo era non sbagliare, che è impossibile". Ha inoltre confessato quanto sia stato doloroso il periodo dell'inchiesta: "È una ferita che non si rimarginerà mai. La ferita fa più male ogni giorno che passa". Rocchi ha parlato anche delle difficoltà vissute dagli arbitri con il format Open VAR, sottolineando che si sono sentiti "messi sotto accusa", e del clima mediatico che ha accompagnato la vicenda: "Dal punto di vista mediatico l'aggressione è stata feroce". Ha poi criticato l'utilizzo pubblico degli avvisi di garanzia, osservando che "un avviso di garanzia oggi diventa una condanna".

Stile di vita

Guardando al passato, ha spiegato che la sua esperienza da designatore in Italia era comunque vicina alla conclusione: "Probabilmente non sarei rimasto in Italia". Infine, ha rivolto un messaggio ai giovani arbitri, invitandoli a divertirsi e a credere nel proprio ruolo: "A me il campo manca da morire". Per Rocchi, fare l'arbitro non significa soltanto giudicare falli e rigori, ma abbracciare "uno stile di vita" e una vera scuola di vita. Ha inoltre chiesto maggiore tutela per chi scende in campo, condannando le aggressioni e le discriminazioni nei confronti delle donne. Sulla gestione degli errori, infine, Rocchi ha ricordato che "l'arbitro bravo è quello che agisce meglio di fronte all'errore" e che bisogna imparare a conviverci.