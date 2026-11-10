C’è anche l’Inter tra le squadre che apprezzano il giovane difensore del Rosario Central Ignacio Ovando, pur non avendolo tra le piste prioritarie al momento. Lo rivela Sportitalia: Ovando, classe 2007, ha sfiorato nei giorni scorsi la conquista del titolo nazionale in Argentina in un duello incredibile con il Boca Juniors; nel corso del 2026 ha totalizzato 41 presenze con quattro reti e due assist a referto. Ovando è anche nel mirino di altri club italiani, tra i quali il Napoli.

Exc🚨 C’è anche l’Inter tra le squadre che apprezzano il difensore del Rosario Central Ignacio Ovando, pur non avendolo tra le piste prioritarie al momento. (‘07). Ovando piace ad altri club italiani. Il Napoli é stato accostato da @carratvoficial https://t.co/YO93PMkLrQ — Gianluigi Longari (@Glongari) November 10, 2026