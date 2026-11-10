C’è anche l’Inter tra le squadre che apprezzano il giovane difensore del Rosario Central Ignacio Ovando, pur non avendolo tra le piste prioritarie al momento. Lo rivela Sportitalia: Ovando, classe 2007, ha sfiorato nei giorni scorsi la conquista del titolo nazionale in Argentina in un duello incredibile con il Boca Juniors; nel corso del 2026 ha totalizzato 41 presenze con quattro reti e due assist a referto. Ovando è anche nel mirino di altri club italiani, tra i quali il Napoli.

Sezione: Focus / Data: Mar 10 novembre 2026 alle 22:00
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.