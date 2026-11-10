Il terzino sinistro dell'Atlético Madrid, Renan Lodi, era vicino al rientro in Nazionale brasiliana durante questa pausa per le nazionali FIFA, ma alla fine è stato escluso dalla lista definitiva del commissario tecnico Carlo Ancelotti. Il giocatore era presente nella lista preliminare dei convocati, come confermato dal direttore delle nazionali della CBF, Rodrigo Caetano, ai microfoni di 98 FM. Secondo il direttore sportivo, l'assenza di Lodi è stata una decisione puramente tecnica; l'ex allenatore del Milan ha preferito convocare l'interista Carlos Augusto e Douglas Santos dello Zenit San Pietroburgo.

L'ultima convocazione di Lodi risale al novembre 2023. Dal suo debutto in nazionale nel 2019, quando giocava ancora nell'Athletico Paranaense, il terzino ha disputato 19 partite, fornito cinque assist senza però segnare reti.