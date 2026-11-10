Intervistato a Coverciano da RAI Sport, Marco Palestra ha parlato in termini positivi della sua esperienza nelle file del Chelsea: "È tutto positivo, nonostante mi sia fatto male e abbia dovuto recuperare. Adesso ho iniziato a giocare, sto bene e mi sento bene. Devo ringraziare il mister e i miei compagni. Sono fortunato perché, quando sono rientrato, mi hanno gestito bene, inserendomi piano piano e con calma. Adesso mi sento bene”.

Consideri la Premier League il campionato più bello e competitivo del mondo?

"Penso di sì, ad oggi. Ripeto, secondo me è il campionato più bello del mondo, il più competitivo. In Inghilterra l'intensità è altissima, c'è tanta fisicità ma anche tantissima qualità. Quindi penso che oggi sia il campionato migliore. Al di là delle rivalità, è bello che ci siano tanti italiani che giocano in Premier League e sono contento di questo".

Che impatto ha avuto con Roberto Mancini e con questa nuova Nazionale?

"Per quello che ho visto fino ad adesso, le sensazioni sono positive. Ho guardato ovviamente tutte le partite che hanno giocato i miei compagni nelle scorse convocazioni e ho visto anch'io un bel gruppo. Siamo tutti uniti, il mister è bravo e ci aiuta tanto. Quindi soltanto sensazioni positive".