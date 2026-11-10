Il Napoli vuole rinforzare il proprio posizionamento globale e per farlo si affida ad una vecchia conoscenza del mondo nerazzurro. Tommaso Bianchini, direttore generale del club partenopeo, ha infatti annunciato l'ingresso nello staff di Roberto Monzani, che assumerà l'incarico di Chief Marketing Officer nel corso del Social Football Summit di Torino: "La sfida per il futuro è accelerare ulteriormente questo percorso attraverso la creazione di una piattaforma di marketing integrata, capace di rafforzare il posizionamento globale del Club e sviluppare nuove forme di collaborazione con i nostri partner. Per guidare questa nuova fase di crescita, sono orgoglioso di annunciare l'ingresso di Roberto Monzani nel ruolo di Chief Marketing Officer di SSC Napoli. Il suo arrivo rappresenta un passo importante nell'evoluzione della nostra struttura e nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo del Club”.
Roberto Monzani è una figura di riferimento nel panorama italiano del marketing calcistico, grazie ad un'esperienza maturata per ben quindici anni all'Inter, dove è stato il fautore e direttore del progetto Inter Media House e ha curato iniziative di branded content con importanti realtà internazionali della musica e dell'intrattenimento, lavorando all'espansione dei club nerazzurro in mercati strategici come Stati Uniti, America Latina e Cina. A Roberto i migliori auguri da parte della redazione di FcInterNews.it per questa sua nuova avventura.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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