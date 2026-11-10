Minuto 72 di Inter-Como, Daniele Chiffi estrae il primo e unico cartellino della sua serata. Nessuna polemica, decisione sacrosanta perché Pio Esposito abbraccia fino a fermarlo deliberatamente Nico Paz, bravissimo ad andarsene via con una finta di corpo all'altezza della fascia destra lariana nella propria metà campo. Classico fallo tattico per impedire una pericolosa ripartenza. In gergo tecnico si definisce SPA, Stopping a Promising Attack e le immagini del'intervento dell'attaccante nerazzurro possono essere utilizzate nelle prossime riunioni tecniche arbitrali per chiarire ulteriormente il concetto.

Riflessioni funzionali

Ma oltre a rappresentare perfettamente una SPA, il fallo di Pio rappresenta perfettamente il cambio di rotta mentale e tattico dell'Inter in queste ultime due partite, dopo la cocente delusione nel derby. Il numero esagerato di gol subiti, ma soprattutto le tempistiche e le modalità, hanno 'costretto' il gruppo a fare un'analisi approfondita e riflessioni su come evitare di commettere sempre gli stessi errori. E tra Feyenoord e Como i risultati si sono visti, perché la porta è rimasta inviolata e l'attacco non ha risentito della maggior cura della fase difensiva. Domenica pomeriggio la squadra di Cesc Fabregas, reduce dalla scorpacciata di Lens, non è stata praticamente mai pericolosa e Pepo Martinez si è dovuto esibire in un unico intervento, neanche troppo complicato.

Lento e obbligato giro palla

Dopo aver azzannato la preda nei primi minuti, invertendo il trend che tradiva troppo spesso un approccio sbagliato alla gara a cui poi bisognava porre rimedio (fino a una settimana prima, nel derby), l'Inter ha fatto tesoro del vantaggio mentenendo un assetto meno spregiudicato e affidando alla qualità dei suoi interpreti la gestione del pallone, senza tuttavia rinunciare mai ad attaccare. Il lento e obbligato giro palla del Como si è sempre andato a infrangere sulla prima o sulla seconda linea difensiva della squadra di casa, aggressiva al punto giusto e capace di non lasciare opzioni di passaggio verticali agli ospiti. Una fase difensiva orginata e compatta a cui hanno partecipato attivamente anche Esposito, e il fallo da ammonizione ne è la riprova, e Marcus Thuram, grande protagonista nella metà campo avversaria ma prezioso anche nei ripiegamenti, con grande spirito di sacrificio di entrambi sin dalla pressione alta sui portatori di palla comaschi, sviluppata in modo sincronizzato. Nessuna disattenzione particolare, nessun calo di tensione e un atteggiamento sempre propositivo e aggressivo, che ha impedito al Como di sganciarsi con molti uomini nel'ultimo terzo di campo.

Stop agli scompensi tattici

A livello organizzativo l'Inter ha fatto meglio persino rispetto al De Kuip, dove qualche inserimento in area lo ha concesso soprattutto nel primo tempo. Non solo il terzetto difensivo ha controllato bene la propria area di competenza, ma anche il centrocampo è stato meticoloso nell'abbassarsi e uscire sempre con i tempi giusti sul portatore di palla avversario. Hakan Calhanoglu, Nicolò Barella e Piotr Zielinski si sono sacrificati in copertura senza tuttavia privare la squadra del loro apporto offensivo e le doti di palleggio sono emerse nettamente nelle fasi in cui bisognava congelare il pallone. Insomma, giusto prima della sosta sembra che Cristian Chivu abbia ritrovato le chiavi dell'equilibrio e la sberla nel derby ha chiaramente accelerato il processo. Niente più scompensi tattici, pressing sempre ragionato e di gruppo, interventi fallosi se necessario e coinvolgimento di ogni giocatore nelle due fasi, senza sprecare inutilmente energie. Fabregas, che ha dato al suo Como un'organizzazione da applausi, ha toccato con mano come a certi livelli ci sia sempre ancora molto da imparare.