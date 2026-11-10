Nel corso del consueto appuntamento con Bordocam di DAZN, sono emersi alcuni curiosi siparietti durante la sfida tra Inter e Como. Tra la scarpa rotta di Zielinski e un rapido scambio di battute tra Dimarco e il tecnico comasco Fabregas, l'incontro di San Siro ha riservato non retroscena tra evidenziare.