Vero che ogni giornata di campionato, e ne restano ancora ben 27 visto che lo scorso weekend si è completato solo l'undicesimo turno. Ma già oggi, avvalendosi della ptenza degli algoritmi, è possibile immaginare il futuro e quello che accadrà nella Serie A 2025/26, partendo naturalmente dalla situazione attuale che vede la Lazio prima con un punto di vantaggio sull'Inter e 2 sulla Roma. A occuparsene è il super computer di Opta, le cui proiezioni sono state rse pubbliche in attesa dei prossimi aggiornamenti dopo la sosta. E sicuramente faranno piacere ai tifosi dell'Inter, che ne escono rafforzati nelle aspettative.

Numeri alla mano

Secondo la proiezione Opta, infatti, i nerazzurri hanno il 50,40% di possibilità di arrivare primi in classifica alla fine del campionato, mentre la Roma è ferma al 18,72%. Questo significa che la vera rivale dei campioni d'Italia è proprio la squadra di Gian Piero Gasperini, ma la forbice è significativa. Seguono Como (14,86%), Lazio (10,95%) e Milan (3,96%), appena quinto nelle previsioni.