Un weekend senza i soliti acuti in cima alla classifica dei bomber. Polveri bagnati per Varela e Malen, con Raimondo out per infortunio: un’occasione colta al volo da due nerazzurri a segno domenica, Marcus Thuram e Nikola Krstovic. Il francese dell’Inter ha siglato contro il Como il gol numero sei in Serie A, uno in più per il montenegrino dell’Atalanta, match-winner a Monza, reti che candidano in maniera prepotente i due attaccanti per il titolo di capocannoniere- riporta Agipronews - offerto a 5,50 su Betpassion, accorciando sul favorito Donyell Malen, a 2,25 su William Hill, mentre l’attuale capocannoniere della Serie A, Gustavo Varela, è secondo in lavagna a 5,00. Dopo l’infortunio frena Antonio Raimondo, dato a 7,50, stessa quota di un altro giocatore out per problemi fisici, il detentore del titolo, Lautaro Martinez.