Il collaudo dell’impianto di illuminazione dello stadio Via del Mare di Lecce è andato come da programma. Oltre 250 proiettori per illuminare il campo, più altri cento per illuminare gli spalti. Ora l'obiettivo è coprire gli spalti con i teli entro il prossimo 18 dicembre, in occasione della sfida tra la squadra di Eusebio Di Francesco e l’Inter.

"Noi avevamo programmato la prima accensione dei proiettori per lunedì 9 novembre alle 18 e così è stato - ha spiegato Angelo Contessa, Presidente Cobuild a Telenorba.it -. Per quanto riguarda il match con l'Atalanta (30 novembre), noi contiamo di utilizzare i nuovi proiettori. La speranza è di farcela entro Natale, ma c'è un problema di sicurezza visto che i lavoratori lavorano a 30 metri di altezza e quando il vento supera i 20 km all'ora è impossibile".