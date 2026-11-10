Martina Riva, assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano, ha parlato ai microfoni di Milan News del futuro di Generali Stadium.
L'assessora Riva ha difeso il progetto del nuovo stadio e si dice fiduciosa sulla possibilità di superare gli eventuali ostacoli che potrebbero presentarsi lungo il percorso, ribadendo la convinzione dell'amministrazione sulla bontà dell'operazione.
"Ostacoli per lo stadio? Non saranno un problema, siamo convinti della bontà della nostra operazione e andremo avanti: se lo meritano la città, le squadre e i tifosi che hanno voglia di un o stadio pienamente accessibile. Il Generali Stadium mi piace tantissimo, ha superato ogni aspettativa", le sue parole.
Sezione: News / Data: Mar 10 novembre 2026 alle 15:29
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.
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