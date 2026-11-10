La partita contro il Como ha mostrato una nuova versione dell’Inter di Cristian Chivu, a partire dalle scelte di formazione. Ne parla Paolo Condò sul Corriere della Sera. L’esclusione iniziale di Yann Bisseck, titolare in 11 delle precedenti 14 gare e reduce da un’ottima prova a Rotterdam, non è stata una bocciatura tecnica, ma una decisione legata all’atteggiamento tattico. Contro una squadra abile nel palleggio come quella di Fabregas, Chivu ha preferito puntare su Akanji, più adatto a una difesa posizionata più bassa. Anche le altre scelte sono andate nella stessa direzione: Dimarco è avanzato sulla fascia, Carlos Augusto è arretrato nella linea a tre e Bastoni ha assunto maggiori responsabilità nella costruzione.

Baricentro basso

L’Inter ha così abbassato sensibilmente il proprio baricentro, sceso sotto i 49 metri rispetto ai 63 della partita contro la Fiorentina. Una scelta che ha permesso ai nerazzurri di sfruttare la superiorità fisica e aggredire continuamente gli avversari, togliendo spazio e tempo ai principali palleggiatori del Como, da Romero e Milla fino a Nico Paz. Chivu ha cucito un vestito tattico su misura per la partita, ottenendo risposte importanti da diversi singoli, molti dei quali protagonisti della migliore prestazione stagionale.

Numeri positivi

Resta però da capire se questo atteggiamento potrà diventare una soluzione stabile oppure se l’Inter riuscirà a correggere le proprie fragilità difensive mantenendo un baricentro più alto. Una questione importante anche in ottica Champions League, competizione nella quale le ambizioni del club restano elevate. Del resto, il bilancio delle ultime nove partite, sei di campionato e tre di coppa, è meno negativo di quanto possa sembrare: in Serie A sono arrivati 15 punti su 18, con il solo derby perso a pesare, mentre in Europa la sconfitta con il Bruges è stata compensata dalla vittoria sullo Shakhtar, arrivata in una gara che avrebbe potuto prendere una piega molto diversa. Tra le note positive c’è anche la crescita di Spence, protagonista di una prestazione in costante miglioramento: discreto nel derby, convincente a Rotterdam e particolarmente brillante contro il Como, in stile Dumfries. Il suo rendimento rappresenta una risposta importante dopo un mercato condizionato dagli infortuni e da alcune alternative che finora hanno trovato poco spazio.

Ricambio

Resta comunque aperto il tema del ricambio generazionale, una delle principali difficoltà dell’Inter negli ultimi anni. Sostituire progressivamente i pilastri della squadra, da Lautaro a Barella, da Calhanoglu a Bastoni, fino a Dimarco e Thuram, non sarà semplice. Bisseck è stato finora uno degli innesti più riusciti e la crescita di Spence può rappresentare un altro segnale incoraggiante. Intanto Chivu si è preso una rivincita tattica su Fabregas, inventando una soluzione diversa.