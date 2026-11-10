Memoria, conoscenza, rispetto e passione. Sono le quattro parole che danno forma alla seconda edizione della Respect League, il campionato di calcio a 7 della categoria under 12 delle società sportive di base del territorio milanese e brianzolo nato dalla collaborazione tra CSI Milano e Inter. ll cuore di questa collaborazione è semplice e potente: trasformare la stagione in un vero e proprio laboratorio di apprendimento e ispirazione per i giovani atleti. Inter organizzerà per le squadre partecipanti diverse esperienze educative ed emozionali, con momenti di riflessione profonda sull’unione tra sport e inclusione: dal 15 marzo sono in programma tre date dedicate alla visita del Memoriale della Shoah, mentre in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale del 21 marzo CSI Milano promuoverà una mobilitazione social per sensibilizzare squadre e atleti.

L’iniziativa, presentata ieri alla presenza di oltre 50 squadre presso il teatro dell’ASD Aurora Milano, ha ricevuto un’ulteriore spinta emotiva grazie alla partecipazione di un simbolo di fair play e dedizione come Javier Zanetti, vice presidente del club nerazzurro, che ha dichiarato: "Sul campo si impara a collaborare, a rispettare gli altri e a riconoscere il valore di ogni compagno, indipendentemente dalle differenze. La Respect League nasce proprio da questi principi. Come Inter crediamo che il calcio abbia una responsabilità che va oltre il campo da gioco. Attraverso questo progetto, insieme a CSI Milano, vogliamo offrire ai ragazzi e alle loro famiglie esperienze significative, creare per loro occasioni di confronto e contribuire a costruire una cultura del rispetto".