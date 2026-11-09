Nelle pagelle della Gazzetta dello Sport brillano quasi tutti. Non c'è un peggiore, innanzitutto, ma un voto più basso. A Josep Martinez, che si ferma al 6, "non perché abbia demeritato ma perché il Como lo ha lasciato in pace". Applausi anche al tecnico, Cristian Chivu, che si prende un bel 7,5: "Non era uno scherzo rialzare l'Inter dopo il derby e riproporlo contro avversari come Feyenoord e Como". Il migliore? Marcus Thuram, voto 8: "Una furia, ma di velluto. Segna e fa segnare".

In difesa è una sfilata di 7. Ad Akanji, "tosto e puntuale nei contrasti". A Bastoni, che "al centro del fortino non tradisce il minimo imbarazzo". A Carlos Augusto, di cui "un'ingenuità nel finale rischia di riaprire la partita. Ma è una macchiolina sull'ennesima prestazione da applausi".

In mezzo al campo ancora 7 a Spence, "manda in gol Pio, spinge e chiude con potenza". Stesso voto a Barella, "spia dell'energia e dell'ardore ritrovati dopo un sofferto derby". In regia 6,5 a Calhanoglu, "non ancora il vero Calha, ma le idee sono sempre buone". Condivide il voto con Zielinski, che "contribuisce con dinamismo e qualità alla cattura di una delle mediane più forti del campionato". A sinistra 7,5 a Dimarco, "il treno ritrovato. Il primo gol nasce da un suo recupero, il secondo da una sua assistenza".

Davanti 7,5 a Esposito, "un giovane-vecchio bomber dal futuro d'oro". Doppia sufficienza per Mkhitaryan ("entra un po' svagato, i compagni lo svegliano e per poco ci mette un gol") e Bonny ("rischia un gol da Bud Spencer trascinandosi dietro palla e avversari"). Senza voto Sucic, Diouf e Pavard.

Nel Como 5 a Fabregas, 4,5 a Valle (il peggiore) e 6 a Kaiki Bruno (il migliore). Gara da 5 per Nico Paz.