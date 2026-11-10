E' cominciata la sosta legata agli impegni delle nazionali. L'Inter tornerà a giocare il 22 novembre alle 20.45 in casa dell'Atalanta. E sarà l'avvio di un nuovo tour de force tra le partite di Serie A e quelle di Champions League.

"Per la prima, o al peggio per la seconda gara, Chivu conta di avere nuovamente a disposizione Lautaro, che trascorrerà questa pausa lavorando per completare il suo recupero rimediato proprio contro il Bruges. E con lui ci sarà pure Luis Henrique, l’altro occupante dell’infermeria nerazzurra dopo i rientri di Jones e Stones, entrambi in panchina con il Como. Attenzione, però, perché anche un altro “letto” potrebbe finire occupato. Bonny, infatti, ha finito la gara con i lariani con un fastidio muscolare. La Costa d’Avorio lo ha già escluso dai convocati. Ma solo oggi, dopo gli esami, si conoscerà l’effettiva entità del guaio".