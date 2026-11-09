In una lunga intervista concessa a Jutarnij, Sergej Jakirovic, allenatore dell'Hull City, ha parlato di numerosi argomenti legati al suo ruolo di manager in Premier League, ma anche ai suoi trascorsi in Croazia, della Dinamo Zagabria, della Nazionale. Particolarmente interessante il passaggio relativo al figlio Leon, che dopo un primo impatto con l'U20 oggi è parte integrante della rosa dell'Inter U23. Con gli occhi di padre ma soprattutto con gli occhi di allenatore ed esperto di calcio, ecco cosa Sergej dice del figlio: "Siamo molto soddisfatti, tutto sta andando secondo i piani. Se il risultato fosse stato migliore, avrebbe già esordito in Serie A, era solo questione di tempo. Ha la mentalità vincente della Dinamo, è cresciuto così, il suo grande desiderio era quello di restare, ma di avere una vera opportunità. Se avesse avuto minuti come Cardoso Varela, penso che avrebbe detto che avrebbe firmato un contratto decennale con la Dinamo. Questo era il suo approccio. Credeva di dover giocare un certo numero di anni, crescere ulteriormente e raggiungere un valore ancora maggiore affinché il club guadagnasse di più. In poche parole, arrivi a un punto di stallo e sei costretto ad andartene. Con il senno di poi, la decisione è stata giusta, avevamo molte offerte, l'Inter è stata la più insistente".
La Dinamo non ha lottato per trattenerlo?
"No. È arrivata un'offerta, un pagamento una tantum, una percentuale e un bonus. Non so se sia perché qualcuno non l'ha visto".
Qual è il potenziale di Leon? Sei un genitore, ma anche un allenatore.
"Ha un profilo di tutto rispetto a livello globale. È vicino a giocare nell'Inter in futuro. Mancino, 190 centimetri, buon gioco di squadra, buona velocità fino a 35 chilometri orari. Lo chiamano il piccolo Bastoni".
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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