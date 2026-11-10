Guglielmo Stendardo è tra gli ex giocatori della Lazio che La Gazzetta dello Sport ha interpellato oggi per capire dove può arrivare effettivamente la squadra biancoceleste, attualmente in testa alla Serie A.

"Una Lazio che sta andando oltre le aspettative, ma con pieno merito. Il suo segreto è la voglia di rivalsa che anima tutti, dall'allenatore ai giocatori. Gattuso sta aiutando a crescere ciascuno dei singoli. Basti vedere come si sono trasformati elementi quali Belahyane, Tavares, Noslin, lo stesso Mandas. E poi sono stati fatti acquisti di spessore, come Frattesi e Taylor che era arrivato a gennaio. Per lo scudetto vedo favorita l'Inter, ma la Lazio può giocarsi la Champions con Roma, Milan e Como".