Chiara Robustellini, difensore e punto di riferimento dell'Inter Women, si è raccontata al MatchDay Programme dell'Inter. "Ho iniziato a giocare a calcio all'oratorio di Luvinate, in provincia di Varese - ricorda -. Il mio primo gol di sempre l'avevo segnato in una partita contro il Magister Sport Barasso: con l'Inter invece è arrivato in una partita di campionato vinta 4-0 contro la Sampdoria, una grandissima emozione. Non so se c'è mai stato un momento in cui ho capito che sarei diventata una calciatrice, non lo capisco nemmeno ora: ogni giorno faccio ciò che facevo fin da piccola e mi diverto, a volte ancora non realizzo che questo è diventato davvero il mio lavoro".

"Le mie prime volte sono arrivate tutte in partite importanti: ho esordito con l'Inter contro la Juventus, mentre la prima partita da titolare l'ho giocata in un derby con il Milan vinto 4-0. La partita più importante della mia carriera però è stata quella contro la Juventus dell'anno scorso, quando ho segnato una doppietta alla fine di una stagione in cui avevo avuto delle difficoltà - racconta -. Da piccola mi ispiravo a Marcelo, mentre tra le donne ammiro Lisa Boattin. Nella storia dell'Inter il mio giocatore preferito è sicuramente Javier Zanetti, sia perché giocava nel mio stesso ruolo, sia per il carisma e tutto ciò che rappresenta per il nostro Club".