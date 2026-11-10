L'infortunio di Marcus Thuram, che ha dovuto lasciare Clairefontaine e rinunciare alla tanto anelata convocazione da parte di Zinedine Zidane, si trasforma nel momento di gioia per Eli Junior Kroupi. La Federcalcio francese ha infatti annunciato che sarà il giovane attaccante del Bournemouth a sostituire l'attaccante dell'Inter; il suo arrivo è atteso in serata.

Qualche giorno fa, proprio Zidane parlò di Kroupi affermando che in quel momento non c'erano le condizioni ideali per convocarlo: "Avrebbe potuto essere nella lista con noi. L'unico problema è stato che è stato infortunato per due o tre mesi. Anche se ha fatto un buon ritorno con un assist e molti altri aspetti positivi, è ancora un po' troppo presto". Gli eventi, però, hanno accelerato i tempi.