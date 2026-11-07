Altra uscita a vuoto per l'Inter Primavera che non riesce a rispondere al Parma e si infrange sull'Atalanta. Visto il pareggio per 1-1 maturato contro i bergamaschi, i milanesi mancano il ritorno alla vittoria e non riescono ad agganciare gli emiliani in testa alla classifica del campionato Primavera 1. Di seguito sono riportati i nostri promossi e bocciati a seguito della sfida giocata dai giovani meneghini contro i bergamaschi.

UP

PUTSEN - Inserimento da centravanti di mestiere per il centrocampista svedese che, complice anche una rivedibile retroguardia orobica, sorprende tutti per freddezza e precisione sotto porta. In mezzo al campo è ordinato e solido e svolge a dovere il proprio compito.

DOWN

FRANCHI - Prestazione da rivedere per il numero 29 interista. Dopo aver raccolto un giallo per un fallo inutilmente ruvido a centrocampo ai danni di Ramaj, il calciatore interista esce dal match salvo ricomparire quando balza ai disonori della cronaca per un gol divorato da ottima posizione.

GRISONI FASANA - Come contro il Feyenoord, è vincolato alla necessità di doversi adattare a un ruolo non suo. L'impegno europeo ha lasciato pochi margini positivi sotto questo punto di vista ma, viste le circostanze, un nuovo tentativo poteva rivelarsi sensato. Purtroppo, la prestazione contro i bergamaschi ha solo confermato come la posizione di centravanti non gli si addica e non ne evidenzi le qualità. Le sue colpe sono relative, ma è giusto sottolinearlo.