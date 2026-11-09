Cambio di programma per l'Inter U23, reduce dalla preziosa vittoria per 1-0 al Breda contro la Salernitana nell'ultimo turno di campionato. Come informa il club nerazzurro attraverso il proprio sito ufficiale, la squadra di Stefano Vecchi non giocherà il prossimo weekend, in coincidenza con la sosta per le Nazionali.

Nuova data

Come ufficializzato dal comunicato di Serie C Sky Wi-Fi, la partita contro l'Audace Crignola, valida per la 14esima giornata e inizialmente in programma sabato 14 novembre, è stata posticipata a mercoledì 25 novembre alle ore 14.30.

Di seguito il nuovo programma:

14ª GIORNATA - Mercoledì 25 novembre 2026, ore 14:30 Audace Cerignola-INTER U23

Sezione: Inter U23 / Data: Lun 09 novembre 2026 alle 12:41
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.