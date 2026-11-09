Alla vigilia di Inter-Manchester City, quarta giornata della Fase Campionato della UEFA Women's Champions League, David Sassarini ha presentato la sfida del Brianteo con queste parole: "La squadra dovrà avere la voglia di fare la partita: giochiamo contro le campionesse d'Inghilterra, hanno grandissime qualità ma anche noi abbiamo le possibilità di fare bene - ha spiegato il tecnico delle nerazzurre -. Giochiamo in casa e questi tre punti sono un obiettivo importante perché ci darebbero quasi sicuramente la certezza del passaggio del turno, anche se non aritmeticamente. Più che il coraggio servirà avere leggerezza quando avremo la palla e voglia di divertirsi perché siamo brave. Ogni partita a questo livello dà consapevolezza: vogliamo mettere qualcosa in più in questa gara per avere ancora più fiducia nelle partite successive. Sarà importante pensare che ci sono tre punti in palio e a noi ne basterebbero tre per andare al playoff. Noi stiamo facendo un percorso importante, per il quale non vogliamo cambiare atteggiamento contro nessun avversario: è arrivato anche il momento di capire che in alcuni momenti della gara bisogna saper gestire il gioco in maniera diversa. I clean sheet? Se teniamo la palla per tanti minuti difendiamo di meno: è una conseguenza, dovremo essere brave a mantenere il controllo della palla per riuscire a gestire la partita”