Oltre a Marcus Thuram, di cui su Tuttosport si parla nel pezzo di apertura della pagina dedicata all'Inter, diversi altri giocatori nerazzurri sono in trattative per prolungare il contratto con il club di via della Liberazione.

"A sinistra, il più attuale riguarda Carlos Augusto, ma c’è anche Federico Dimarco: l’Inter conta di averli entrambi a lungo. Per il brasiliano c’è già un accordo fino al 2031, tre anni oltre la scadenza attuale, solo da formalizzare. Quanto a Dimarco, il tempo guadagnato in più servirà infatti a trovare un accordo lungo, fino al 2029 o al 2030, con adeguamento dell’ingaggio", si legge.

Quindi la questine riguardante Calhanoglu. "L’Inter ha aperto al rinnovo e deve definire la proposta da presentare al regista, a partire dalla sua durata: l’intenzione di arrivare a dama c’è da parte di entrambi. Scade nel 2028 il contratto di Alessandro Bastoni, un altro che l’Inter vorrebbe trattenere e che ha sempre voluto rimanere. Le indiscrezioni sull’interesse del Barcellona circolano a targhe alterne, ma il difensore, per cui l’anno agli sgoccioli è stato tutto fuorché da incorniciare, sta bene a Milano e in nerazzurro".