Gli esami clinici e strumentali, a cui è stato sottoposto oggi Ange-Yoan Bonny, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Come noto, l'attaccante ivoriano ha accusato questo problema nel finale di Inter-Como di domenica scorsa, un infortunio che lo ha costretto a rinunciare ai due match della sua nazionale contro il Gambia validi per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa.