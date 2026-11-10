Gli esami clinici e strumentali, a cui è stato sottoposto oggi Ange-Yoan Bonny, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Come noto, l'attaccante ivoriano ha accusato questo problema nel finale di Inter-Como di domenica scorsa, un infortunio che lo ha costretto a rinunciare ai due match della sua nazionale contro il Gambia validi per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa.

Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 10 novembre 2026 alle 14:48
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.