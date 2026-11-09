"Il Como aveva già vinto prima della partita con l'Inter. Non ho bevuto, lo dico perché due anni e mezzo fa era in Serie B. L'anno scorso ha fatto un capolavoro, quest'anno in tanti l'avevamo designata come candidata numero uno alla scudetto, in caso di vittoria sull'Inter". Antonio Cassano sottolinea il grande percorso della squadra di Cesc Fabregas prima di addentrarsi nell'analisi della sconfitta subita sul campo dei campioni d'Italia ieri sera.

"L'Inter è dieci volte più forte del Como e, in generale, di tutte le squadra di Serie A, a cui dà due gol di vantaggio - ha aggiunto FantAntonio parlando a 'Viva El Futbol' -. La sfortuna dei lariani è che l'Inter era avvelenata per la sconfitta nel derby. In più, da quando lo seguo, il Como ha fatto la peggior partita a livello tecnico. Sull'1-0 Nico Paz sbaglia in 3 contro 1; Da Cunha ha sbagliato più palloni ieri che in tutta la sua carriera al Como. Detto questo, l'Inter è troppo più forte. Era talmente centrata che poteva fare anche cinque gol. Questo discorso l'ha fatto anche Gasperini dicendo che la Roma deve essere pronta, se l'Inter sbaglia qualcosa. Dipende tutto dall'Inter, ha due squadre. E anche la seconda si giocherebbe lo scudetto".