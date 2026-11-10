"Speravo di finire coi ringraziamenti, non con una lacrima. Ancora oggi, a 46 anni, parlo con mio padre". Con queste parole Cristian Chivu ha chiuso il suo intervento ieri a Parma in occasione del premio “Sport civiltà”. Il papà del tecnico nerazzurro è scomparso nel 1998 quando Chivu aveva solo 18 anni. Di seguito il video postato sui canali social di Sport Mediaset.