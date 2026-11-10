Il Giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha comminato un'ammenda di 10mila alla società Como, a titolo di responsabilità oggettiva, perché la squadra di Cesc Fabregas ha "ingiustificatamente provocato il ritardo di circa due minuti dell'inizio del secondo tempo" in occasione della gara con l'Inter. Si tratta di una recidiva.

Nel referto del Giudice sportivo si nota che sono due i calciatori squalificati per un turno: CAbdoulaye Ndiaye (Parma) e Gabriele Bracaglia (Frosinone). 

In chiave nerazzurra, infine, c'è da segnalare la seconda sanzione per Francesco Pio Esposito, ammonito nella sfida di San Siro. 

Sezione: News / Data: Mar 10 novembre 2026 alle 13:52
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.